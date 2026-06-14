Про це він заявив у телефонному інтерв'ю журналісту Axios Бараку Равіду.

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Коли відбудеться підписання угоди?

За словами Трампа, сторони наблизилися до фіналізації домовленостей, які передбачають підписання документа в онлайн-форматі протягом 2 – 3 годин.

Водночас американський президент наголосив, що процес відбувається на тлі надзвичайно напруженої ситуації на Близькому Сході. Він висловив невдоволення ударами Ізраїлю по Бейруту та заявив, що передав свою позицію ізраїльському керівництву.

Навіщо Бібі потрібно було влаштовувати цю чортову атаку? Я був такий злий. Я дав йому зрозуміти. У нього немає ні краплі здорового глузду. Я дав йому це зрозуміти... Я передав йому це повідомлення – я дуже незадоволений нападом у Бейруті,
– сказав Трамп.

За словами Трампа, він також закликав Іран утриматися від можливих ракетних ударів у відповідь та не допустити подальшої ескалації.

Після підписання угоди, як зазначив президент США, Вашингтон може розглянути можливість зняття блокади з іранських портів.

Що відомо про удар по Бейруту?

Ізраїль завдав удару по південному передмістю Бейрута після того, як, за даними ЦАХАЛ, три безпілотники "Хезболли" вразили північ Ізраїлю. Ціллю атаки стала квартира в районі Дахія, яку ізраїльська армія назвала командним центром "Хезболли".

У Лівані повідомили, що внаслідок удару загинули троє людей, ще 15 отримали поранення. Після атаки в регіоні різко загострилася політична та безпекова ситуація.

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф заявив, що після цього інциденту неможливо "говорити про продовження шляху" до угоди зі США. Він також звинуватив Вашингтон у непрямій відповідальності за ескалацію, заявивши, що без "зеленого світла США" подібні удари були б неможливими.

За його словами, ситуація підриває довіру до переговорного процесу між Іраном і Сполученими Штатами. У Тегерані наголошують, що інцидент став серйозним ударом по дипломатичних зусиллях.

Нова ескалація навколо Лівану може ускладнити або відкласти переговори між США та Іраном.