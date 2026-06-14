Об этом он заявил в телефонном интервью журналисту Axios Бараку Равиду.

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Когда состоится подписание соглашения?

По словам Трампа, стороны приблизились к финализации договоренностей, которые предусматривают подписание документа в онлайн-формате в течение 2–3 часов.

В то же время американский президент подчеркнул, что процесс происходит на фоне чрезвычайно напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Он выразил недовольство ударами Израиля по Бейруту и заявил, что передал свою позицию израильскому руководству.

Зачем Биби нужно было устраивать эту чертову атаку? Я был так зол. Я дал ему понять. У него нет ни капли здравого смысла. Я дал ему это понять... Я передал ему это сообщение – я очень недоволен нападением в Бейруте,

– сказал Трамп.

По словам Трампа, он также призвал Иран воздержаться от возможных ракетных ударов в ответ и не допустить дальнейшей эскалации.

После подписания соглашения, как отметил президент США, Вашингтон может рассмотреть возможность снятия блокады с иранских портов.

Что известно об ударе по Бейруту?