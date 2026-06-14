Об этом он заявил в телефонном интервью журналисту Axios Бараку Равиду.

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Когда состоится подписание соглашения?

По словам Трампа, стороны приблизились к финализации договоренностей, которые предусматривают подписание документа в онлайн-формате в течение 2–3 часов.

В то же время американский президент подчеркнул, что процесс происходит на фоне чрезвычайно напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Он выразил недовольство ударами Израиля по Бейруту и заявил, что передал свою позицию израильскому руководству.

Зачем Биби нужно было устраивать эту чертову атаку? Я был так зол. Я дал ему понять. У него нет ни капли здравого смысла. Я дал ему это понять... Я передал ему это сообщение – я очень недоволен нападением в Бейруте,
– сказал Трамп.

По словам Трампа, он также призвал Иран воздержаться от возможных ракетных ударов в ответ и не допустить дальнейшей эскалации.

После подписания соглашения, как отметил президент США, Вашингтон может рассмотреть возможность снятия блокады с иранских портов.

Что известно об ударе по Бейруту?

Израиль нанес удар по южному пригороду Бейрута после того, как, по данным ЦАХАЛ, три беспилотника "Хезболлы" поразили север Израиля. Целью атаки стала квартира в районе Дахия, которую израильская армия назвала командным центром "Хезболлы".

В Ливане сообщили, что в результате удара погибли три человека, еще 15 получили ранения. После атаки в регионе резко обострилась политическая и безопасностная ситуация.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что после этого инцидента невозможно "говорить о продолжении пути" к соглашению с США. Он также обвинил Вашингтон в косвенной ответственности за эскалацию, заявив, что без "зеленого света США" подобные удары были бы невозможны.

По его словам, ситуация подрывает доверие к переговорному процессу между Ираном и Соединенными Штатами. В Тегеране отмечают, что инцидент стал серьезным ударом по дипломатическим усилиям.

Новая эскалация вокруг Ливана может осложнить или отложить переговоры между США и Ираном.