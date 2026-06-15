О чем предупреждает МВФ

Об этом в понедельник, 15 июня, заявила директор МВФ Кристалина Георгиева, пишет Bloomberg.

Смотрите также Цена на золото достигла максимума на фоне нового соглашения между Ираном и США

Она предупредила, что восстановление поставок энергоносителей до довоенных уровней потребует времени, даже несмотря на договоренности между США и Ираном об открытии Ормузского пролива.

Кристалина Георгиева Директор МВФ То, что мировая экономика пока выдерживает этот шок, дает основания для некоторого успокоения, но не для самоуспокоения.

По словам Георгиевой, война в Иране уже повлияла на цены на товары, разогнала инфляцию и повысила инфляционные ожидания. Хотя пока эти изменения и не свидетельствуют о приближении глобального экономического спада.

Глава МВФ пояснила, что частично смягчить энергетический шок после перебоев с поставками через Ормуз удалось благодаря технологическому прогрессу, в частности инвестициям в искусственный интеллект и центры обработки данных.

США получают выгоду от этого глобального технологического цикла, как и экономики Азии, которые продемонстрировали более сильный рост экспорта технологической продукции,

– отметила Георгиева.

Впрочем, она предупредила, что большинство стран пока не ощутили экономического роста от развития новых технологий, а значит, растет риск дальнейшего разрыва между экономиками мира.

Чиновница добавила, что МВФ уже оказывает финансовую поддержку странам, пострадавшим от энергетического шока:

Бангладеш обратился за новой программой помощи;

Эфиопия попросила ускорить выделение финансирования в этом году.

В то же время Георгиева подытожила, что в настоящее время большинство стран обращаются к МВФ все-таки не за финансовой поддержкой, а за четкими рекомендациями по экономической политике.

Важно! США и Иран объявили о достижении временного мирного соглашения, которое должно обеспечить открытие Ормузского пролива более чем через три месяца после начала конфликта 28 февраля.