Ирану пообещали сотни миллиардов долларов: Reuters узнало о новых деталях мирного соглашения

Рамочное соглашение между США и Ираном предусматривает создание частного фонда в размере 300 миллиардов долларов. Эти средства призваны стимулировать инвестиции в иранскую экономику.

Что известно о будущем фонде

При этом более половины этой суммы уже пообещали предоставить будущие участники фонда, сообщили Reuters источники, знакомые с ходом переговоров.

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По их словам, этот специальный фонд должен обеспечить экономическую мотивацию для подписания окончательного соглашения о прекращении войны как для США, так и для Ирана.

Финансироваться фонд будет за счет взносов исключительно частного сектора. Никаких государственных средств или грантов в нем не будет.

Новый механизм будет именно инвестиционным фондом, а не программой восстановления или выплаты компенсаций Ирану. Принять участие в финансировании уже согласились компании из нескольких стран:

США;

стран Персидского залива;

Азии;

Южной Америки;

и Африки.

Инвестиции планируется направить в энергетику, логистику, промышленность и транспорт. Средства будут поступать различными способами — через гарантии по кредитам, открытие кредитных линий или прямое финансирование восстановления объектов, поврежденных во время войны.

Впрочем, фонд не начнет работу до момента заключения окончательного соглашения.

Его создадут только после подписания окончательного соглашения. В течение этих 60 дней администраторы фонда будут работать с иранской стороной и инвесторами над подготовкой и определением конкретных проектов,

– сообщил источник.

К слову, изначально Тегеран требовал от США 400 миллиардов долларов компенсации за ущерб, нанесённый войной. Однако Вашингтон отказался предоставлять такие средства. После чего и возникла идея создать такой фонд.

Почему Ирану важны эти средства

Для Ирана этот фонд может стать спасением для экономики. Дело в том, что со времени Исламской революции 1979 года страна получала очень ограниченные объемы иностранных инвестиций. Основной причиной были санкции и напряженные отношения с Западом.

Из-за этого многие секторы экономики развивались значительно медленнее, чем могли бы. По оценкам международных аналитиков, длительная изоляция особенно болезненно ударила по энергетическому сектору.

В то же время эксперты отмечают, что Иран обладает значительным потенциалом для быстрого экономического роста. Страна располагает:

второй по величине в мире доказанной базой запасов природного газа;

четвертыми по объему запасами нефти;

диверсифицированной промышленной базой;

и населением более 92 миллионов человек.

В случае ослабления санкций и возвращения иностранных инвесторов ряд отраслей может получить новый импульс для развития.

Напомним, США и Иран согласовали рамочное мирное соглашение о прекращении войны. Президент Дональд Трамп заявил, что оно предусматривает, в частности, открытие Ормузского пролива.

Официальный меморандум о взаимопонимании стороны могут подписать уже в пятницу, 19 июня, в Женеве.