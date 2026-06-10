Деньги исчезают на глазах: страна с крупнейшими запасами нефти бьет рекорд по инфляции
Во многих крупных экономиках мира инфляционное давление значительно снизилось в 2026 году. Однако в ряде стран цены резко выросли, а достичь экономической стабильности пока не удается.
Где самая высокая инфляция в 2026 году
Об этом свидетельствуют данные МВФ в отчете World Economic Outlook за апрель 2026 года, на основе которого сформировали рейтинг стран с самой высокой и самой низкой инфляцией, пишет Visual Capitalist.
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Статус страны с самой высокой инфляцией в мире уверенно держит Венесуэла. Уровень роста цен в этом государстве достиг в этом году целых 387,4%.
Аналитики говорят, что экономика Венесуэлы в течение последнего десятилетия получила серьезный удар. Упаду способствовали политическая нестабильность, управленческие ошибки и массовая эмиграция населения.
В то же время проблемы страны начались уже давно и продолжаются более десятилетия.
Страна длительное время зависит от нефтегазового сектора, имея крупнейшие в мире запасы нефти. После обвала цен на нефть в 2014 году экономическая система начала стремительно деградировать, а инфляция до сих пор остается самой высокой в мире,
– добавляют аналитики.
Второе место в списке стран с самой высокой инфляцией в мире занимает Судан с 75,1%, а замыкает тройку антилидеров Иран с показателем 68,9%.
Фото: Страны с самой высокой инфляцией в 2026 году / 24 Канал
Обратите внимание! Сейчас мировые центробанки продолжают бороться с ценовой нестабильностью через повышение ставок и жесткую монетарную политику. В то же время правительства пытаются сдерживать инфляцию путем сокращения расходов и реформирования бюджетной политики.
Где самая низкая инфляция в 2026 году
На другой стороне рейтинга оказались страны с минимальным ростом цен или даже их падением.
Единственным государством с дефляцией стала Коста-Рика, где цены в 2026 году опустились на -0,4%.
Центральный банк Коста-Рики не ожидает возвращения инфляции к целевому диапазону как минимум до середины 2027 года.
Впрочем экономисты говорят, что снижение цен может выглядеть положительно для потребителей, но длительная дефляция часто вредит экономике:
- уменьшается спрос;
- доходы бизнеса падают;
- низкие цены давят на зарплаты.
Также в число стран с самой низкой прогнозируемой инфляцией входят Аруба, Белиз, Гренада, Панама, Сент-Винсент и Гренадины и Багамы, где показатель около 1% в год.
Фото: Страны с самой низкой инфляцией в 2026 году / 24 Канал
- Напомним, инфляционное давление в Украине постепенно ослабевает, о чем свидетельствуют обновленные данные Государственной службы статистики. В мае потребительские цены выросли на 0,9%, тогда как в апреле этот показатель был выше – 1,4%.
- На фоне этого в Европе ситуация остается более сложной. Там инфляция не демонстрирует устойчивого снижения из-за высоких цен на топливо и геополитической нестабильности, в частности войну в Иране.
- По данным The Wall Street Journal, темпы роста цен в европейских странах могут достичь 3%, что станет самым высоким уровнем с 2023 года.
- Европейский центральный банк готовится реагировать на эти вызовы. Регулятор планирует как минимум два повышения процентных ставок до конца года, чтобы сдержать инфляцию. Ожидается, что повышение ставок будет происходить постепенно - на 0,25 процентного пункта в июне и еще одно такое же корректировки в сентябре.