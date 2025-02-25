Мировой долг рекордно вырос: на какие страны он приходится больше всего
Мировой долг, который включает государственные, корпоративные и долги домохозяйств, в 2024 году вырос на 7 триллионов долларов и достиг исторического максимума - 318 триллионов долларов. Соотношение глобального долга к ВВП является важным индикатором финансовой устойчивости мировой экономики.
Как изменился мировой долг
Впервые с 2020 года увеличилось и соотношение мирового долга к глобальному ВВП - на 1,5 процентного пункта, достигнув уровня 328%, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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В прошлом году около 65% общего роста мирового долга пришлось на развивающиеся рынки,, в частности на Китай, Индию, Саудовскую Аравию и Турцию.
Основным фактором этого роста стало повышение совокупного государственного долга до 95 триллионов долларов.
Интересно! Особенно заметный рост задолженности наблюдается в развивающихся странах,, что создает дополнительные экономические риски для глобальной финансовой стабильности.
В каких странах долг самый большой
В прошлом году около 65% общего роста мирового долга пришлось на рынки, развивающихся, в частности на Китай, Индию, Саудовскую Аравию и Турцию.
В 2025 году эти страны должны будут погасить или рефинансировать 8,2 триллиона долларов долга. Такие обязательства могут существенно повлиять на их способность противостоять политическим и экономическим вызовам
По оценкам Института международных финансов, в 2025 году мировой долг увеличится еще на 5 триллионов долларов. Основными причинами этого роста станут:
- Увеличение государственных расходов на поддержку бизнеса;
- Развитие инфраструктуры, что требует значительных финансовых ресурсов;
- Расходы на оборону, особенно в странах Европы на фоне геополитической ситуации.
Обратите внимание! Такой тренд повышает риски для стран с нестабильной экономикой, которым придется балансировать между внутренними потребностями и обслуживанием внешних долговых обязательств.