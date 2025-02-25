Як змінився світовий борг

Вперше з 2020 року збільшилося і співвідношення світового боргу до глобального ВВП — на 1,5 відсоткового пункту, досягнувши рівня 328%, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Минулого року близько 65% загального зростання світового боргу припало на ринки, що розвиваються, зокрема на Китай, Індію, Саудівську Аравію та Туреччину.

Основним фактором цього зростання стало підвищення сукупного державного боргу до 95 трильйонів доларів.

Цікаво! Особливо помітне зростання заборгованості спостерігається у країнах, що розвиваються, що створює додаткові економічні ризики для глобальної фінансової стабільності.

В яких країнах борг найбільший

Минулого року близько 65% загального зростання світового боргу припало на ринки, що розвиваються, зокрема на Китай, Індію, Саудівську Аравію та Туреччину.

У 2025 році ці країни повинні будуть погасити або рефінансувати 8,2 трильйона доларів боргу. Такі зобов’язання можуть суттєво вплинути на їхню здатність протистояти політичним і економічним викликам

За оцінками Інституту міжнародних фінансів, у 2025 році світовий борг збільшиться ще на 5 трильйонів доларів. Основними причинами цього зростання стануть:

Збільшення державних витрат на підтримку бізнесу;

Розвиток інфраструктури, що потребує значних фінансових ресурсів;

Витрати на оборону, особливо у країнах Європи на тлі геополітичної ситуації.

Зауважте! Такий тренд підвищує ризики для країн із нестабільною економікою, яким доведеться балансувати між внутрішніми потребами та обслуговуванням зовнішніх боргових зобов'язань.