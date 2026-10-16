Мировой долг побил рекорд: что это означает для кошельков украинцев

Глобальная финансовая система оказалась под угрозой из-за значительного накопления долговых обязательств ведущих стран. В частности, изменение процентных ставок может оказать прямое влияние на жизнь каждого украинца.

Почему глобальный долг стал проблемой именно сейчас

Глобальные финансовые обязательства достигли небывалых масштабов, заставляя аналитиков пересматривать риски для мировой экономики. По данным Института международных финансов, глобальный долг достиг примерно 365 триллионов долларов. Это составляет около 311% мирового ВВП. Иными словами, мир должен в три раза больше, чем производит вся мировая экономика за год, отмечает в комментарии 24 Каналу юрист Юрий Ванетик.

Юрий Ванетик Американский юрист, политический стратег, эксперт по корпоративному управлению и экономической политике, Lincoln Fellow Института Клермонта (США) Но это не означает, что мир вот-вот обанкротится. Правительства – это не домохозяйства, и значительная часть этого долга компенсируется финансовыми активами, принадлежащими кому-то другому. Более важным вопросом является не просто то, сколько мир должен, а то, насколько дорогостоящим стало обслуживание этого долга.

Главная проблема, по мнению Ванетика, заключается в том, что эпоха дешевых денег миновала, и, по оценкам МВФ, выплаты правительствами процентов выросли с 2% до почти 3% мирового ВВП всего за четыре года.

Как это отразится на бюджетах и кошельках обычных людей

Увеличение государственных заимствований приводит к повышению процентных ставок для всех участников рынка. Для рядового гражданина это проявляется не прямым счетом в почтовом ящике, а удорожанием повседневной жизни и финансовых услуг.

Важно! Ипотечные кредиты, автокредиты, бизнес-займы и лимиты по кредитным картам становятся значительно дороже из-за высокой стоимости капитала.

Правительства вынуждены выбирать между повышением налогов, сокращением социальных расходов или допущением более высокой инфляции, которая обесценивает сбережения граждан.

Таким образом, настоящая опасность заключается не просто в долге. Это долг плюс дорогие деньги плюс слабый рост. Эта комбинация может стать токсичной,

– предупреждает Ванетик.

Компании также откладывают инвестиции и расширение бизнеса, что замедляет рост заработных плат и создание новых рабочих мест.

Почему для Украины цена мирового долга значительно выше

Для Украины ситуация критическая, ведь страна вынуждена финансировать войну, поддерживать социальную сферу и планировать восстановление.

Интересно! По данным, обнародованным Всемирным банком, потребности в восстановлении для Украины составляют около 588 миллиардов долларов в течение десяти лет, что почти втрое превышает прогнозируемый ВВП страны.

В 2027 году стране понадобится 52,6 миллиарда долларов внешнего финансирования. Однако на данный момент гарантировано лишь около 20 миллиардов долларов, сообщает Министерство финансов Украины.

Доступ к доступному международному капиталу – это не только экономический вопрос. В военное время это часть финансовой инфраструктуры выживания страны. А после войны это определит, как быстро Украина сможет перейти от простого финансирования государства к фактическому восстановлению страны,

– подытожил Юрий Ванетик.

Обратите внимание! Если международное финансирование сократится, это усилит давление на курс гривны, инфляцию и внутренние налоги.

Что известно о росте глобального долга

Мировая экономика оказалась в долговой ловушке после серии масштабных потрясений. Правительства массово привлекали заимствования после финансового кризиса 2008 года, а также во время пандемии COVID-19. Дополнительное давление создали расходы на оборонные нужды, энергетическую безопасность и старение населения.

Мировой долг В 2025 году он уже достиг почти 94% мирового ВВП и имеет все шансы превысить отметку в 100% к 2029 году. На фоне растущих ставок рефинансирование старого долга становится суровым испытанием для всей глобальной финансовой системы.