Могут ли мобилизовать пенсионера и при каких условиях
В Украине мобилизации подлежат все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Это совпадает с началом пенсионного возраста для мужчин.
Кого из пенсионеров не могут мобилизовать
Однако, есть пенсионеры, которые вышли на пенсию раньше этого возраста. Если пенсионер соответствует требованиям по возрасту и состоянию здоровья, его пенсионный статус не освобождает его от мобилизации.
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Следует отметить, что все военные пенсионеры остаются на учете. Они могут быть призваны на службу только по своей военно-учетной специальности и на должность, соответствующую их воинскому званию.
Обратите внимание! Это касается тех, кто вышел на пенсию после службы в Министерстве обороны, Нацполиции и других силовых структурах.
Впрочем, мобилизации не подлежат такие лица пенсионного возраста:
- Пенсионеры в возрасте от 60 лет;
- Пенсионеры с инвалидностью;
- Пенсионеры, которые ухаживают за лицами с инвалидностью;
- Лица, которые вышли на пенсию до достижения пенсионного возраста из-за заболевания, позволяющие избежать мобилизации.
Обратите внимание! Военные, которые начинают свою карьеру с курсантских рядов, обычно выходят на пенсию в среднем в 43 года, после чего могут работать в других сферах. Однако не все продолжают работать из-за проблем со здоровьем.