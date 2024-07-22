Мобилизация пенсионеров: кто из них является военнообязанным
22 июля 2024, 17:19Читати новину українською
Украинское войско нуждается в поддержке. Именно поэтому в Украине продолжается мобилизация. Пенсионеры силовых структур, по словам Минобороны, также должны вставать на учет.
Подлежат ли мобилизации пенсионеры МВД
Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона рассказал, кто подлежит мобилизации. По его словам, мобилизовать могут даже некоторых пенсионеров.
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Государственные служащие, которые являются военнообязанными и не имеют бронирования, подлежат мобилизации на общих основаниях. Речь идет о том, что эти люди также на воинском учете и также могут быть привлечены в Силы обороны.
Лазуткин отмечает, что согласно новому закону военные пенсионеры силовых структур также обязаны стоять на воинском учете. Речь идет о тех лицах, которые ушли на пенсию после службы в Министерстве обороны, Нацполиции и так далее.Напомним! 16 июля закончилось время, которое предоставилось военнообязанным для обновления данных. Мобилизованными будут далеко не все граждане, которые успели актуализировать информацию.