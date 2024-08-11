Мобилизация пенсионеров: кто может быть освобожден от военной службы

В Украине мобилизации подлежат все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Этот предельный возраст соответствует началу пенсионного возраста для мужчин.

Кого из пенсионеров не могут мобилизовать

Впрочем, есть лица, которые вышли на пенсию раньше предельного возраста. Поэтому если пенсионер соответствует требованиям по возрасту и состоянию здоровья, его пенсионный статус не освобождает его от мобилизации.

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Стоит отметить, что на учете находятся все военные пенсионеры. Такие военнослужащие могут быть призваны на службу только по своей военно-учетной специальности и на соответствующую должность, согласно своему воинскому званию.

Речь идет о тех лицах, которые ушли на пенсию после службы в Министерстве обороны, Нацполиции и тому подобное.

Впрочем, мобилизации не подлежат следующие лица пенсионного возраста: