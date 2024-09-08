Можно ли получать пенсию по инвалидности без стажа

Пенсия по инвалидности назначается в случае полной или частичной утраты трудоспособности, независимо от того, когда наступила инвалидность. Она может быть назначена даже если инвалидность возникла во время работы, до трудоустройства или после увольнения.

Как назначают пенсии по инвалидности

Однако для получения пенсии по инвалидности необходимо иметь страховой стаж, продолжительность которого варьируется от 1 до 15 лет в зависимости от возраста и группы инвалидности, как предусмотрено законом с 1 октября 2011 года.

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Требования к стажу для получения пенсии по инвалидности:

Пенсии для лиц с инвалидностью I и II группы

С 1 января 2016 года, для назначения пенсии по инвалидности для лиц с инвалидностью I и II группы необходимо иметь от 1 до 10 лет страхового стажа, в зависимости от возраста, в котором была установлена инвалидность.

Пенсии для лиц с инвалидностью III группы

Для получения пенсии по инвалидности III группы, а также пенсии в связи с потерей кормильца, с 1 января 2016 года нужно иметь от 1 до 14 лет страхового стажа, в зависимости от возраста на момент установления инвалидности или смерти кормильца.

Важно! Если инвалидность наступила во время прохождения срочной военной службы, пенсия назначается независимо от наличия страхового стажа.