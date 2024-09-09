Мобилизация пенсионеров: при каких обстоятельствах пожилого человека освобождают от службы

Известно, что те, лица, которые достигли пенсионного возраста, освобождаются от мобилизации. В частности речь идет и о тех, кто получает пенсию по возрасту или по инвалидности. В то же время есть еще несколько критериев, которые позволяют пенсионеру не служить.

Когда пенсионеры могут быть освобождены от мобилизации

Есть пенсионеры, которые вышли на пенсию раньше положенного времени. Поэтому если лицо соответствует требованиям мобилизации, то пенсионный статус может не освобождать его от мобилизации.

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Кто из пенсионеров может не служить:

Если у пенсионера есть серьезные проблемы, которые признаны непригодными для службы;

Если пенсионер ухаживает за нетрудоспособными членами семьи;

Пенсионеры со статусом ветеранов труда или с другими специальными заслугами перед государством.

Куда обращаться для получения освобождения

Для этого следует обратиться в военкомат и предоставить следующие документы:

Пенсионное удостоверение, медицинские справки или документы, подтверждающие опекунство над другим лицом.

После предоставления документов военкомат проверяет эти документы и принимает решение.

Важно! На воинском учете есть все военные пенсионеры. Их все же могут призвать на службу, но только по своей военно-учетной специальности и на соответствующую должность, согласно своему воинскому званию.