С 1 января Молдова не будет получать газ от "Газпрома"

Российский газовый монополист обвинил Кишинев в невыполнении платежных обязательств. Поэтому "Газпром" объявил о прекращении поставок природного газа в Молдову с 08:00 1 января 2025 года.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Газпром". Причиной названа якобы задолженность по действующему контракту, о чем компания сообщила "Молдовагаз".

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Россия закручивает вентиль

В заявлении российского монополиста отмечается, что невыполнение платежных обязательств является "существенным нарушением условий договора". Поставки будут остановлены до 0 кубометров в сутки и не возобновятся, пока "Газпром" не предоставит письменное уведомление об ином.

Интересно, что в заявлении не упоминается, что с 07:00 по Киеву Украина также прекращает транзит российского газа по своей территории.

Как это повлияет на Молдову

Несмотря на то, что Молдова уже два года не закупает газ у "Газпрома" и покупает около 1 миллиарда кубометров в Европе, ее энергетическая зависимость от России остается значительной.

Российский газ в Приднестровье, которое не контролируется Кишиневом, поступает транзитом через Украину и используется для работы Молдавской ГРЭС. Эта станция на 90% обеспечивает электроэнергией остальную часть страны. Кишинев при этом не признает долги за газ, который поставляется в Приднестровье.

Остановка поставок может обострить ситуацию в энергетической сфере, хотя Молдова активно ищет способы уменьшить зависимость от российских энергоносителей.

