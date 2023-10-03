Прекратит, но частично: Молдова заявила, что не будет покупать российский газ

Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов 2 октября сообщил, что страна больше не будет покупать российский газ. Однако сделать это по всей стране не получится.

Молдова не будет покупать российский газ

Парликов сообщил, что таким образом страна сможет покупать газ у европейских поставщиков по лучшей цене, чем предлагал Газпром.

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Мы больше не будем покупать природный газ у Газпрома для территории, контролируемой конституционными властями,

– объяснил он.

Однако Молдова до сих пор покупает электроэнергию с приднестровской электростанции, работающей на российском газе. Будут ли изменения в этом вопросе, он не сообщил. В настоящее время Газпром поставляет около 5,7 миллиона кубометров газа в день до оккупированного Приднестровья.

Россия планирует увеличить стоимость газа для своего населения

Правительство Молдовы предложило выплатить для России 8,6 миллиона долларов, чтобы покрыть долг за газ. Парликов подчеркнул, что большая часть долга не подтверждена или невыполнима, а аудиторы пришли к выводу, что страна тоже может выдвинуть финансовые претензии России.

Оптовые цены на газ для населения России возрастут на 11,2%, а с июля 2025 г. – дополнительно на 8,2%. Поэтому через два года тариф поднимется примерно на 20%.

Таким образом местные власти хотят компенсировать прибыльные потери Газпрома, составляющие три четверти. Такого роста цен раньше не было, раньше показатели были следующими: