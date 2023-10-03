Прекратит, но частично: Молдова заявила, что не будет покупать российский газ
Источник:Reuters
Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов 2 октября сообщил, что страна больше не будет покупать российский газ. Однако сделать это по всей стране не получится.
Молдова не будет покупать российский газ
Парликов сообщил, что таким образом страна сможет покупать газ у европейских поставщиков по лучшей цене, чем предлагал Газпром.
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Мы больше не будем покупать природный газ у Газпрома для территории, контролируемой конституционными властями,
– объяснил он.
Однако Молдова до сих пор покупает электроэнергию с приднестровской электростанции, работающей на российском газе. Будут ли изменения в этом вопросе, он не сообщил. В настоящее время Газпром поставляет около 5,7 миллиона кубометров газа в день до оккупированного Приднестровья.Напомним! Правительство Молдовы предложило выплатить для России 8,6 миллиона долларов, чтобы покрыть долг за газ. Парликов подчеркнул, что большая часть долга не подтверждена или невыполнима, а аудиторы пришли к выводу, что страна тоже может выдвинуть финансовые претензии России.
Россия планирует увеличить стоимость газа для своего населения
Оптовые цены на газ для населения России возрастут на 11,2%, а с июля 2025 г. – дополнительно на 8,2%. Поэтому через два года тариф поднимется примерно на 20%.
Таким образом местные власти хотят компенсировать прибыльные потери Газпрома, составляющие три четверти. Такого роста цен раньше не было, раньше показатели были следующими:
- в 2021 году – 3%;
- в 2020 году – 3%;
- в 2019 году – 1,4%;
- в 2018-м – 3,4%;
- в 2017 году – 3,9%;
- в 2015 и 2016 годах – по 7,5%.