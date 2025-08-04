Национальное агентство по регулированию энергетики Молдовы (ANRE) решило аннулировать лицензию на поставку газа Moldovagaz. Она является дочерней компанией российского "Газпрома".

Почему аннулировали лицензию Moldovagaz?

Отозвать лицензию государственный регулятор Молдовы решил в понедельник, 4 августа, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт ANRE.

Смотрите также "Газпром" снова в убытках: российская компания потеряла более 130 миллионов долларов

Агентство отмечает, что "Молдовагаз" не может в дальнейшем поставлять газ потребителям.

Причина в том, что компания не соответствует требованиям Третьего энергетического пакета Евросоюза о разделении бизнеса.

Согласно этому законодательству, одна компания не может и поставлять газ, и владеть газотранспортной инфраструктурой.

Важно! Таким образом, "Газпром" теряет доходы снова, ведь он владеет контрольным пакетом акций компании Moldovagaz.

Кто заменит Moldovagaz?

Регулятор решил, что вместо Moldovagaz поставлять газ потребителям будет государственная компания Energocom. Это произойдет уже с 1 сентября.

ANRE дало время до конца месяца компаниям Moldovagaz и Energocom, чтобы они обеспечили смену поставщика.

Они должны обеспечить непрерывность поставок газа для 800 000 потребителей.

Кроме того, до 1 сентября ANRE должен определить дальнейшего поставщика природного газа в Приднестровье.

Стоит знать! Сегодня газ в Приднестровье поставляет Moldovagaz. По словам председателя правления компании Вадима Чебана, эту функцию планируют и в дальнейшем оставить за компанией.