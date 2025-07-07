Когда в Украине появятся монеты 1 и 2 гривны нового дизайна
- Украинские монеты номиналом 1 и 2 гривны пока не будут обновлены, хотя изменения планировались ранее, но отложены из-за войны в стране.
- Национальный банк Украины рассмотрит обновление дизайна монет после стабилизации ситуации, учитывая жалобы на схожесть монет.
Украинские монеты номиналом 1 и 2 гривны пока останутся неизменными. Хотя их планировали обновить еще несколько лет назад, пока этот процесс не ко времени.
Когда будут монеты нового дизайна
Нацбанк полностью не отказался от обновления монет 1 и 2 гривны. К этой идее планируют вернуться позже, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр экономической стратегии (ЦЭС).
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Как рассказал заместитель председателя НБУ Алексей Шабан, сосредоточиться на новом дизайне монет смогут, вероятно, после того, как ситуация в стране стабилизируется. Тогда гражданам представят проект:
- монеты номиналом 1 гривна;
- или монеты номиналом 2 гривны;
- или же сразу новый дизайн двух монет.
Стоит знать! Монета номиналом 1 гривна была введена в обращение в 2018 году, как и монета 2 гривны.
Почему решили изменить дизайн монет
Над обновлением вида украинских монет 1 и 2 гривны начали работать еще в 2021 году. Тогда Нацбанк прислушался к жалобам украинцев о схожести монет, которая часто приводит к путанице, и начал работу над изменением дизайна.
- Для создания нового вида монет была сформирована рабочая группа.
- Удалось собрать и провести фокус-группы по их дизайну.
- Даже начались первые обсуждения о том, стоит менять одну или сразу обе монеты.
К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью. Но, к сожалению, полномасштабная война поставила эту работу на паузу,
– объяснил Шабан.
Следует знать! В Украине за одну монету номиналом 25 копеек можно заработать до 20 000 гривен. Это обычно касается редких монет, выпущенных в 1992 году. Коллекционеры готовы платить за них большие деньги. Впрочем найти такие монеты крайне сложно. По словам специалистов, 99,9% монет – обычные.