Появилась новая преступная схема: украинцы рискуют потерять свои средства из-за мошенников

Сейчас в Украине активизировались мошенники. Активно распространяется информация о якобы "благотворительном пасхальном наборе" с денежной выплатой. Отмечается, что ее предоставляют от Украинского Красного Креста совместно с ROZETKA.

Как мошенники пытаются украсть деньги у украинцев?

Преступники пишут, что граждане могут получить помощь в размере от 1 900 до 5 100 гривен, о чем сообщает Центр противодействия дезинформации.

Мошенники особенно ориентируются на тех, кто якобы "не получил помощь в прошлом году",

– говорится в сообщении.

Однако данная информация о "выплатах от Красного Креста" є фейковой. Злоумышленники используют не только узнаваемые бренды, но и актуальные праздники, чтобы заманивать людей на фишинговые сайты под видом "регистрации на получение помощи".

Цель таких сообщений:

сбор персональных данных;

похищение средств со счетов.

В частности Общество Красного Креста Украины официально прокомментировало информацию. В заметке сообщили, что не имеют никакого отношения к этой инициативе.

Обо всех видах гуманитарной помощи Украинский Красный Крест информирует только на официальных каналах коммуникации. Будьте внимательны, проверяйте информацию,

– отметили в Обществе.

Важно! В случае выявления подобных фейков украинцы попросили сообщать Красный Крест.

