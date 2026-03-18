Экономика Соцвыплаты З'явилася нова злочинна схема: українці ризикують втратити свої кошти через шахраїв
18 марта, 18:52
Появилась новая преступная схема: украинцы рискуют потерять свои средства из-за мошенников

Валерия Моргун
Основні тези
  • Мошенники в Украине распространяют фейковую информацию о благотворительном пасхальном наборе с денежной выплатой от имени Украинского Красного Креста и ROZETKA.
  • Цель мошенников – сбор персональных данных и похищение денег с карточек украинцев, а Красный Крест призывает проверять информацию на официальных каналах.

Сейчас в Украине активизировались мошенники. Активно распространяется информация о якобы "благотворительном пасхальном наборе" с денежной выплатой. Отмечается, что ее предоставляют от Украинского Красного Креста совместно с ROZETKA.

Как мошенники пытаются украсть деньги у украинцев?

Преступники пишут, что граждане могут получить помощь в размере от 1 900 до 5 100 гривен, о чем сообщает Центр противодействия дезинформации.

Мошенники особенно ориентируются на тех, кто якобы "не получил помощь в прошлом году",
– говорится в сообщении.

Однако данная информация о "выплатах от Красного Креста" є фейковой. Злоумышленники используют не только узнаваемые бренды, но и актуальные праздники, чтобы заманивать людей на фишинговые сайты под видом "регистрации на получение помощи".

Цель таких сообщений:

  • сбор персональных данных;
  • похищение средств со счетов.

В частности Общество Красного Креста Украины официально прокомментировало информацию. В заметке сообщили, что не имеют никакого отношения к этой инициативе.

Обо всех видах гуманитарной помощи Украинский Красный Крест информирует только на официальных каналах коммуникации. Будьте внимательны, проверяйте информацию,
– отметили в Обществе.

Важно! В случае выявления подобных фейков украинцы попросили сообщать Красный Крест.

Что еще известно о подобных схемах?

  • Ранее украинцам "предлагали" 10 бесплатных литров топлива за подписку на Telegram-канал. Ссылки же вели людей на фишинговые страницы, которые только стилизованы под сайты АЗС.
  • Также Министерство энергетики предупреждало о письмах от мошенников. Гражданам присылали сообщения, где призывали к оплате. Но ведомство заверило, что ни одна подобная официальная рассылка не осуществлялась.