Могут ли пенсионеры получать меньше чем 3 000 гривен в месяц

12:15

Прожиточный минимум в бюджете на 2024 год составляет 2 361 гривну, и именно к нему приравняли минимальную пенсию. Часть украинцев получает пенсии, лишь немного выше этой суммы, но они не дотягивают до 3 000 гривен.