Не только от России: новой зависимостью для Германии может стать Китай

2 ноября 2022 , 14:19
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Источник:

Financial Times

Германия зависела от стран, чьих политик и принципов не поддерживает. И среди этих стран не только Россия, но Китай.

Германия на протяжении многих лет была страной-бенефициаром, открывшей Китай миру. В 2021 году Китай стал самым крупным торговым партнером Германии. И это уже шестой год.

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Одни за другие – против: как Германия относится к Китаю

Берлин разделился по поводу того, насколько он должен пытаться отделить свою экономику от Китая.

В прошлом месяце шесть министерств Германии выступили против запланированного приобретения китайской судоходной компанией Cosco части в контейнерном терминале в Гамбурге. Канцлер Олаф Шольц обеспечил его безопасное прохождение через немецкий кабинет.
 
Что интересно, сам канцлер неоднократно заявлял, что следует ввести более жесткий подход к Пекину.
 
Именно соглашение о контейнерном терминале увеличивает стратегическое влияние Китая на немецкую и европейскую транспортную инфраструктуру. Вдобавок, Олаф Шольц станет первым лидером G7, который проведет переговоры в Пекине с президентом Китая Си Цзиньпином с начала пандемии коронавируса.

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Маленькие колокольчики тревоги

Именно война в Украине показала длительную десятилетиями зависимость Германии от российского газа. Теперь новой зависимостью для Германии может стать Китай.

Китай представляет гораздо большую угрозу безопасности Германии в долгосрочной перспективе, чем Россия. Россия – это буря, а Китай – это изменение климата,
– подчеркнул Томас Гальденванг, глава внутренней разведки Германии.

От чего зависима Германия:
  • Китай долгое время был одним из крупнейших рынков для немецкой техники, химикатов и автомобилей.
  • Вероятное вторжение Китая в Тайвань отделит Китай от западного мира. Поэтому немецкие компании могут оказаться среди самых больших жертв.
  • Немецкие компании не хотят отделиться от китайского рынка. Вместо того чтобы уменьшить свое влияние на Китай, многие из них удваивают.
По данным Немецкого экономического института, германские предприятия инвестировали в Китай рекордные 10 миллиардов евро только в первой половине 2022 года.
  • Только компания Volkswagen продает 40% своих автомобилей в Китае. Кроме этого, еще 3% доходов компании "Siemens" и 15% доходов "BASF".

Что означает визит Шольца в Си Цзиньпин

  • Как рассказал 24 каналу, рассказал руководитель Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко, этот визит – это лишь еще одна из попыток Шольца и вообще Евросоюза более эффективно диверсифицировать свою внешнюю, экономическую, торговую политику.
  • Относительно зависимости от Китая, эксперт уверяет, что на самом деле Германия достаточно самостоятельный в этом плане игрок.
  • В Европейском Союзе еще в прошлом году начали серьезный процесс по снижению зависимости от Китая, в частности в контексте поставки энергоемких материалов, из которых могут производиться микрочипы и разнообразные полупроводники.
Автор: Валерія Городинська