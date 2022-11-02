Не только от России: новой зависимостью для Германии может стать Китай

Германия зависела от стран, чьих политик и принципов не поддерживает. И среди этих стран не только Россия, но Китай.

Германия на протяжении многих лет была страной-бенефициаром, открывшей Китай миру. В 2021 году Китай стал самым крупным торговым партнером Германии. И это уже шестой год.

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Одни за другие – против: как Германия относится к Китаю

Берлин разделился по поводу того, насколько он должен пытаться отделить свою экономику от Китая.

В прошлом месяце шесть министерств Германии выступили против запланированного приобретения китайской судоходной компанией Cosco части в контейнерном терминале в Гамбурге. Канцлер Олаф Шольц обеспечил его безопасное прохождение через немецкий кабинет.

Именно соглашение о контейнерном терминале увеличивает стратегическое влияние Китая на немецкую и европейскую транспортную инфраструктуру. Вдобавок, Олаф Шольц станет первым лидером G7, который проведет переговоры в Пекине с президентом Китая Си Цзиньпином с начала пандемии коронавируса.

сам канцлер неоднократно заявлял, что следует ввести более жесткий подход к Пекину.

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Маленькие колокольчики тревоги

Именно война в Украине показала длительную десятилетиями зависимость Германии от российского газа. Теперь новой зависимостью для Германии может стать Китай.

Китай представляет гораздо большую угрозу безопасности Германии в долгосрочной перспективе, чем Россия. Россия – это буря, а Китай – это изменение климата,

– подчеркнул Томас Гальденванг, глава внутренней разведки Германии.

От чего зависима Германия:

Китай долгое время был одним из крупнейших рынков для немецкой техники, химикатов и автомобилей.

Вероятное вторжение Китая в Тайвань отделит Китай от западного мира. Поэтому немецкие компании могут оказаться среди самых больших жертв.

Немецкие компании не хотят отделиться от китайского рынка. Вместо того чтобы уменьшить свое влияние на Китай, многие из них удваивают.

Только компания Volkswagen продает 40% своих автомобилей в Китае. Кроме этого, еще 3% доходов компании "Siemens" и 15% доходов "BASF".

Что означает визит Шольца в Си Цзиньпин

Как рассказал 24 каналу , рассказал руководитель Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко, этот визит – это лишь еще одна из попыток Шольца и вообще Евросоюза более эффективно диверсифицировать свою внешнюю, экономическую, торговую политику.

, рассказал руководитель Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко, этот визит – это лишь еще одна из попыток Шольца и вообще Евросоюза более эффективно диверсифицировать свою внешнюю, экономическую, торговую политику. Относительно зависимости от Китая, эксперт уверяет, что на самом деле Германия достаточно самостоятельный в этом плане игрок.

В Европейском Союзе еще в прошлом году начали серьезный процесс по снижению зависимости от Китая, в частности в контексте поставки энергоемких материалов, из которых могут производиться микрочипы и разнообразные полупроводники.

По данным Немецкого экономического института, германские предприятия инвестировали в Китайтолько в первой половине 2022 года.