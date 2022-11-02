Німеччина протягом багатьох років була тією країною-бенефіціаром, що відкрила Китай світові. У 2021 році Китай став найбільшим торговельним партнером Німеччини. І це вже шостий рік поспіль.

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Одні за, інші – проти: як Німеччина ставиться до Китаю

Берлін розділився щодо того, наскільки він повинен намагатися відокремити свою економіку від Китаю.

Минулого місяця шість міністерств Німеччини виступили проти запланованого придбання китайською судноплавною компанією Cosco частки в контейнерному терміналі в Гамбурзі. Натомість канцлер Олаф Шольц забезпечив його безпечне проходження через німецький кабінет.

Що цікаво, сам канцлер неодноразово заявляв, що потрібно ввести більш жорсткий підхід до Пекіна.

Саме угода щодо контейнерного терміналу збільшує стратегічний вплив Китаю на німецьку та європейську транспортну інфраструктуру. На додаток, Олаф Шольц стане першим лідером G7, який проведе переговори в Пекіні з президентом Китаю Сі Цзіньпіном з початку пандемії коронавірусу.

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Маленькі дзвіночки тривоги

Саме війна в Україні показала залежність Німеччини від російського газу, яка тривала десятиліттями. Тепер новою залежність для Німеччини може стати Китай.

Китай представляє набагато більшу загрозу безпеці Німеччини в довгостроковій перспективі, ніж Росія. Росія - це буря, а Китай — це зміна клімату,

– наголосив Томас Гальденванг, глава внутрішньої розвідки Німеччини.

Від чого залежна Німеччина:

Китай протягом тривалого часу був одним із найбільших ринків для німецької техніки, хімікатів і автомобілів.

Ймовірне вторгнення Китаю до Тайваню відокремить Китай від західного світу. Через це німецькі компанії можуть опинитися серед найбільших жертв.

Німецькі компанії не бажають відокремитися від китайського ринку. Замість того, щоб зменшити свій вплив на Китай, багато з них подвоюють.

За даними Німецького економічного інституту, німецькі підприємства інвестували в Китай рекордні 10 мільярдів євро тільки в першій половині 2022 року.

Тільки компанія "Volkswagen" продає 40% своїх автомобілів у Китаї. Крім цього, 1ще 3% доходів компанії "Siemens" та 15% доходів "BASF".

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