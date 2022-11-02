Німеччина протягом багатьох років була тією країною-бенефіціаром, що відкрила Китай світові. У 2021 році Китай став найбільшим торговельним партнером Німеччини. І це вже шостий рік поспіль.
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Одні за, інші – проти: як Німеччина ставиться до Китаю
Берлін розділився щодо того, наскільки він повинен намагатися відокремити свою економіку від Китаю.
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Маленькі дзвіночки тривоги
Китай представляє набагато більшу загрозу безпеці Німеччини в довгостроковій перспективі, ніж Росія. Росія - це буря, а Китай — це зміна клімату,
– наголосив Томас Гальденванг, глава внутрішньої розвідки Німеччини.
- Китай протягом тривалого часу був одним із найбільших ринків для німецької техніки, хімікатів і автомобілів.
- Ймовірне вторгнення Китаю до Тайваню відокремить Китай від західного світу. Через це німецькі компанії можуть опинитися серед найбільших жертв.
- Німецькі компанії не бажають відокремитися від китайського ринку. Замість того, щоб зменшити свій вплив на Китай, багато з них подвоюють.
- Тільки компанія "Volkswagen" продає 40% своїх автомобілів у Китаї. Крім цього, 1ще 3% доходів компанії "Siemens" та 15% доходів "BASF".
Що означає візит Шольца до Сі Цзіньпіна
- Як розповів 24 каналу розказав керівник Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко, цей візит – це лише ще одна зі спроб Шольца і взагалі Євросоюзу більш ефективно диверсифікувати свою зовнішню, економічну, торговельну політику.
- Щодо залежності від Китаю, то експерт запевняє, що насправді Німеччина доволі самостійний в цьому плані гравець.
- В Європейському Союзі ще минулого року почали доволі серйозний процес зі зниження залежності від Китаю, зокрема у контексті постачання енергомістких матеріалів, з яких можуть вироблятися мікрочипи та різноманітні напівпровідники.