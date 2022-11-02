Германия на протяжении многих лет была страной-бенефициаром, открывшей Китай миру. В 2021 году Китай стал самым крупным торговым партнером Германии. И это уже шестой год.
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Одни за другие – против: как Германия относится к Китаю
Берлин разделился по поводу того, насколько он должен пытаться отделить свою экономику от Китая.
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Маленькие колокольчики тревоги
Китай представляет гораздо большую угрозу безопасности Германии в долгосрочной перспективе, чем Россия. Россия – это буря, а Китай – это изменение климата,
– подчеркнул Томас Гальденванг, глава внутренней разведки Германии.
- Китай долгое время был одним из крупнейших рынков для немецкой техники, химикатов и автомобилей.
- Вероятное вторжение Китая в Тайвань отделит Китай от западного мира. Поэтому немецкие компании могут оказаться среди самых больших жертв.
- Немецкие компании не хотят отделиться от китайского рынка. Вместо того чтобы уменьшить свое влияние на Китай, многие из них удваивают.
- Только компания Volkswagen продает 40% своих автомобилей в Китае. Кроме этого, еще 3% доходов компании "Siemens" и 15% доходов "BASF".
Что означает визит Шольца в Си Цзиньпин
- Как рассказал 24 каналу, рассказал руководитель Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко, этот визит – это лишь еще одна из попыток Шольца и вообще Евросоюза более эффективно диверсифицировать свою внешнюю, экономическую, торговую политику.
- Относительно зависимости от Китая, эксперт уверяет, что на самом деле Германия достаточно самостоятельный в этом плане игрок.
- В Европейском Союзе еще в прошлом году начали серьезный процесс по снижению зависимости от Китая, в частности в контексте поставки энергоемких материалов, из которых могут производиться микрочипы и разнообразные полупроводники.