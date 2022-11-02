Германия на протяжении многих лет была страной-бенефициаром, открывшей Китай миру. В 2021 году Китай стал самым крупным торговым партнером Германии. И это уже шестой год.

Интересно Света может не быть неделями: как к этому подготовиться

Одни за другие – против: как Германия относится к Китаю

Берлин разделился по поводу того, насколько он должен пытаться отделить свою экономику от Китая.

В прошлом месяце шесть министерств Германии выступили против запланированного приобретения китайской судоходной компанией Cosco части в контейнерном терминале в Гамбурге. Канцлер Олаф Шольц обеспечил его безопасное прохождение через немецкий кабинет.

Что интересно, сам канцлер неоднократно заявлял, что следует ввести более жесткий подход к Пекину.

Именно соглашение о контейнерном терминале увеличивает стратегическое влияние Китая на немецкую и европейскую транспортную инфраструктуру. Вдобавок, Олаф Шольц станет первым лидером G7, который проведет переговоры в Пекине с президентом Китая Си Цзиньпином с начала пандемии коронавируса.

Актуально России как газовой стране осталось недолго: экспорт рухнул почти на половину

Маленькие колокольчики тревоги

Именно война в Украине показала длительную десятилетиями зависимость Германии от российского газа. Теперь новой зависимостью для Германии может стать Китай.

Китай представляет гораздо большую угрозу безопасности Германии в долгосрочной перспективе, чем Россия. Россия – это буря, а Китай – это изменение климата,

– подчеркнул Томас Гальденванг, глава внутренней разведки Германии.

От чего зависима Германия:

Китай долгое время был одним из крупнейших рынков для немецкой техники, химикатов и автомобилей.

Вероятное вторжение Китая в Тайвань отделит Китай от западного мира. Поэтому немецкие компании могут оказаться среди самых больших жертв.

Немецкие компании не хотят отделиться от китайского рынка. Вместо того чтобы уменьшить свое влияние на Китай, многие из них удваивают.

По данным Немецкого экономического института, германские предприятия инвестировали в Китай рекордные 10 миллиардов евро только в первой половине 2022 года.

Только компания Volkswagen продает 40% своих автомобилей в Китае. Кроме этого, еще 3% доходов компании "Siemens" и 15% доходов "BASF".

Что означает визит Шольца в Си Цзиньпин