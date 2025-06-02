Зеленский назвал условие при котором Украина покроет 40% потребностей в оружии через внутреннее производство

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина может покрыть до 40% своих потребностей в оружии именно благодаря внутреннему производству. Это произойдет только при наличии стабильного финансирования.

Как Украина может усилить свою оборону

Зеленский отмечает, что в настоящее время Украина критически нуждается в средствах противовоздушной обороны, сообщает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Владимир Зеленский Президент Украины Украина может покрыть до 40% своих потребностей в оружии за счет внутреннего производства, но для этого нужно стабильное финансирование. Наши операции показывают, какое влияние могут иметь инвестиции, особенно в дроны. И мы все еще срочно нуждаемся в средствах противовоздушной обороны, особенно систем Patriot и ракет.

Президент Украины уточнил, что Россия начала летнее наступление. В то же время российская сторона предпринимает попытки заниматься дипломатией. По мнению Зеленского, именно сейчас есть реальная возможность закончить эту войну.

Мы также имеем более сильные тактические решения. Наша операция "Паутина" вчера это доказала. Россия должна почувствовать, что означают ее потери. Именно это подтолкнет ее к дипломатии,

– подчеркнул Зеленский.

Отметил украинский президент и качество оружия из ЕС и США. Как говорит Зеленский, российский продукт гораздо хуже.

Обратите внимание! Зеленский обратился к участникам Саммита стран Бухарестской девятки и Нордических стран с призывом спросить у их разведчиков, что Россия планирует сделать этим летом в Беларуси.