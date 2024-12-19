Продолжение транзита российского газа: как эту ситуацию прокомментировал Зеленский

Контракт о транзите российского газа через украинскую территорию заканчивается 1 января 2025 года. Украина отказалась от продления этого соглашения.

Готова ли Украина продолжить транзит российского газа

Украина не будет давать возможностей России и в дальнейшем зарабатывать на передаче газа другим странам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Владимир Зеленский Президент Украины Мы не будем заниматься продолжением транзита российского газа. Мы не будем давать возможности зарабатывать дополнительные миллиарды на нашей крови.

Зеленский уточнил, что любая страна, которая получает от России что-то дешевое, обрекает себя на зависимость от Кремля. Президент Украины также отметил недопустимость передачи российского газа через третью страну, для продолжения транзита по украинской территории.

Украина будет требовать подтверждений, откуда происходит это топливо. Транзит будет возможен только для газа из других стран.

Если европейская страна готова получать газ и не платить эти деньги в Россию до окончания войны, можно думать. Для нас это важный момент,

– уточняет Зеленский.

Обратите внимание! Зеленский заметил, что словацкое правительство, говоря о продолжении транзита настаивает на потере денег, однако Украина "теряет гораздо больше".