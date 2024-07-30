Можно ли после 1 августа рассчитаться старой купюрой 500 гривен после 1 августа

С 1 августа вступают в силу изменения, касающиеся изъятия старых банкнот номиналом 500 гривен из обращения. Впрочем, украинцев интересует вопрос, можно ли будет ими продолжать рассчитываться.

Можно ли будет рассчитаться старой купюрой 500 гривен

Как сообщили в НБУ, с 1 августа украинцы все равно смогут рассчитаться старой купюрой 500 гривен. Граждан успокаивают: старую банкноту не нужно будет специально обменивать.

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Таким образом, изъятие самой банкноты будет осуществляться постепенно и незаметно для граждан. В том числе благодаря таким мерам от НБУ:

банки Украины не будут выдавать указанные банкноты из касс;

НБУ не будет передавать их в кассы банков.

То есть, эти купюры только должны быть заменены на более новые, выпущенные после 2014 года. Как пояснили в НБУ, эта процедура необходима для улучшения качества наличности, находящейся в обращении.

! Некоторым из этих банкнот более 18 лет. После изъятия купюры подлежат утилизации.

Как выглядит старая и новая купюра 500 гривен / Инфографика – НБУ