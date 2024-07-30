Чи можна буде розрахуватися старою купюрою 500 гривень
Як повідомили в НБУ, з 1 серпня українці все одно зможуть розрахуватися старою купюрою 500 гривень. Громадян заспокоюють: стару банкноту не потрібно буде спеціально обмінювати.
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Таким чином, вилучення самої банкноти буде здійснюватися поступово та непомітно для громадян. Зокрема, завдяки таким заходам від НБУ:
- банки України не будуть видавати зазначені банкноти з кас;
- НБУ не буде передавати їх до кас банків.
Тобто, ці купюри лише мають бути замінені на новіші, випущені після 2014 року. Як пояснили в НБУ, ця процедура необхідна для покращення якості готівки, що перебуває в обігу.
Який має вигляд стара та нова купюра 500 гривень / Інфографіка – НБУ