Можно ли будет рассчитаться старой купюрой 500 гривен

Как сообщили в НБУ, с 1 августа украинцы все равно смогут рассчитаться старой купюрой 500 гривен. Граждан успокаивают: старую банкноту не нужно будет специально обменивать.

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Таким образом, изъятие самой банкноты будет осуществляться постепенно и незаметно для граждан. В том числе благодаря таким мерам от НБУ:

банки Украины не будут выдавать указанные банкноты из касс;

НБУ не будет передавать их в кассы банков.

То есть, эти купюры только должны быть заменены на более новые, выпущенные после 2014 года. Как пояснили в НБУ, эта процедура необходима для улучшения качества наличности, находящейся в обращении.

Интересно! Некоторым из этих банкнот более 18 лет. После изъятия купюры подлежат утилизации.

Как выглядит старая и новая купюра 500 гривен / Инфографика – НБУ