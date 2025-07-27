Пенсию можно получать иначе: как изменить способ выплаты
- Украинцы могут изменить способ получения пенсии, подав заявление в ПФУ онлайн через вебпортал фонда.
- Для этого нужна квалифицированная электронная подпись, сканированные документы и заполнение соответствующих полей на портале.
Некоторые из пенсионеров выбирают банковскую карточку, другие предпочитают наличные. Но можно ли изменить способ получения пенсии, если обстоятельства изменились, читайте дал.
Как можно изменить способ получения пенсии в Украине?
Украинцы имеют возможность изменить способ получения пенсии. Например, перевести выплаты с почты на банк или поменять банк, напомнили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины, рассказывает 24 Канал.
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Чтобы изменить способ выплаты пенсии, пенсионеру нужно подать заявление в ПФУ. Сделать это можно удобно онлайн через вебпортал фонда. Для подачи заявления нужно:
- Авторизоваться на портале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
- Выбрать раздел "О пенсионном обеспечении", а в нем пункт "Внесение изменений в пенсионное дело".
- Выбрать "Заявление об изменении способа выплаты пенсии".
- Заполнить все необходимые поля и добавить сканированные копии документов: паспорта, идентификационного кода и реквизитов банковского счета.
- Проверить данные, подписать заявление КЭП и отправить его в ПФУ.
Таким образом, пенсионеры имеют простую и удобную возможность выбрать удобный для себя способ получения выплат.
Важно! Следить за статусом рассмотрения заявления можно в личном кабинете в разделе "Мои обращения".