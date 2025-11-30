Отказ в "зимней тисяче": можно ли подать заявку повторно

Многие украинцы интересуются, можно ли подать повторную заявку на "зимнюю поддержку", если первую отклонили.Можно ли повторно податься на тысячу гривен от государства, читайте дальше.

Можно ли попробовать еще раз на "зимнюю тысячу"?

Подать заявку на "Зимнюю поддержку" можно только один раз, и даже в случае отказа повторное обращение не предусмотрено правилами программы, пишет 24 Канал со ссылкой на "Дію".ʼ

Если вы уже подавали заявку, ваша информация внесена в реестр, поэтому система не примет ее повторно. Соответственно яесли заявление отклонили, подать его еще раз невозможно.

Важно! На сайте "Зимней еПоддержки" причиной отказа может быть несоответствие условиям программы. Например, отсутствие на территории Украины во время подачи или некорректные данные.

Что делать, если "тысяча Зеленского" не приходит?

В такой ситуации стоит тщательно проверить, все ли было выполнено правильно. Рекомендуется:

Обновить приложение "Дія" до последней версии. Технические ошибки часто возникают именно из-за устаревших обновлений. Пересмотреть услугу подачи заявки после обновления. Иногда система фиксирует подачу некорректно. Проверить правильность данных, особенно персональной информации и реквизитов. Удостовериться, что карта "Национальный кэшбек" привязана к "Дії", ведь именно на нее поступают средства.

Если все выглядит корректно, но выплата не поступила, то следует обратиться в техническую поддержку "Дії", чтобы выяснить причину задержки или ошибки.

