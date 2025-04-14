Как получать пенсию, если переехали в другую область

Смена места жительства – частая ситуация для украинских пенсионеров, особенно во время войны. Если вы переехали в другую область, но продолжаете получать пенсию, ее можно перевести по новому месту жительства.

Когда надо перевести пенсию

Для этого не нужно прекращать выплаты - достаточно подать заявление в Пенсионный фонд, передает 24 Канал со ссылкой на Дію.

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Перевод пенсии в другую область актуален, если:

вы переехали на постоянное или временное место жительства;

изменили адрес регистрации;

хотите получать пенсию в другом отделении банка или почты

Этот способ удобен для тех, кто имеет квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Как перевести пенсию

Что нужно сделать:

Перейдите на портал ПФУ.

Авторизуйтесь с помощью КЭП.

В меню выберите раздел "Заявления на назначение/перевод пенсии".

Выберите опцию "Перевод пенсионных выплат по новому месту жительства".

Заполните заявление, прикрепите сканкопии необходимых документов (паспорт, идентификационный код, новый адрес, банковские реквизиты – при необходимости).

Подпишите заявление КЭП и отправьте его в электронном виде.

Как получать пенсию по почте или через банк

Вы можете выбрать:

почтовое отделение (почтальон приносит пенсию домой или вы забираете ее самостоятельно);

банковскую карту – пенсия будет поступать на новый счет.

При переводе пенсии вы можете изменить способ получения – об этом нужно указать в заявлении.

Если вы являетесь внутренне перемещенным лицом, пенсия будет начисляться и в дальнейшем. Но важно: