Можно ли получить социальную пенсию в 60 лет

Социальной пенсией называют специальную помощь, которая предоставляется при определенных условиях. В частности, если лицо не имеет права на пенсионную выплату.

Почему предоставляется социальная пенсия

То есть, если лицо не приобрело достаточного количества стажа в 65 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.

Читайте также Государство задолжало пенсионерам почти 80 миллиардов гривен

Напомним! Сейчас минимум стажа для выхода на пенсию в 65 лет – 15 лет стажа.

Подать заявление на получение услуги заявитель может лично или через законного представителя, путем отправки документов по почте (заказным письмом) или по электронной почте,

– говорится в сообщении.

Чтобы получить социальную помощь, нужно обратиться в ответственные органы с таким перечнем документов:

заявление, заполненное по установленному образцу;

паспорт;

идентификационный код;

справка из Пенсионного фонда об имеющемся страховом стаже;

декларация о доходах и имущественном состоянии, которая заполняется на основе справок о доходах каждого члена семьи (данные берутся за последние шесть месяцев).

Обратите внимание! Если лицо определено недееспособным, нужно приложить копию решения о назначении опекуна.

Предоставляется ли социальная помощь в условиях военного положения

В условиях военного положения эта помощь продолжается. К тому же средства предоставляются еще месяц после его прекращения или отмены.

Выплата помощи не останавливается, даже если получатель пропустил срок ее пересмотра. Нормы постановления КМУ от 08 апреля 2020 года № 264 не применяются,

– сообщает Дия.

Важно! Чтобы продолжить получить помощь после завершения действия военного положения, граждане должны обновить документы. На это у таких лиц есть месяц.