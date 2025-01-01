До какой даты нужно использовать "тысячу Зеленского"

Подача заявок на получение "тысячи Зеленского" началась 1 декабря 2024 года. Оформить эту помощь можно и сейчас. Заявки будут принимать до конца зимы, то есть, до 28 февраля 2025 года.

На что можно потратить "тысячу Зеленского"

Использовать "тысячу Зеленского" можно до конца 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.

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Средства поступают на счет для "Национального кэшбека". Соответственно, потратить их можно на ограниченный перечень товаров и услуг, в частности на:

коммунальные услуги;

услуги связи;

медицинские услуги (в том числе и ветеринарные);

юридические услуги;

спорт;

развлечения;

образование;

благотворительность;

покупку военных облигаций и так далее.

Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики В сложный зимний период государство поддержит каждого украинца, который находится на подконтрольной Украине территории. В приложении Дия граждане уже могут подать заявление о получении тысячи гривен социальной поддержки, в частности на получение поддержки для своих несовершеннолетних детей.

Обратите внимание! Сейчас оформить "тысячу Зеленского" можно также на Укрпочте в банках-партнерах.