Как повлиять на размер будущей пенсии и сделать ее больше

К пенсии следует готовиться заранее. Важно заранее рассчитать, какой размер вашей будущей пенсии, чтобы, при необходимости, принять необходимые меры.

Как повысить размер пенсии

Эти рекомендации касаются нынешних работников, которые не планируют выходить на пенсию в ближайшее время, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Размер пенсии зависит от суммы уплаченного единого социального взноса. Соответственно, больший размер зарплаты или стаж, в течение которого взносы уплачивались, могут увеличить размер пенсии.

Чем больше взнос, и чем дольше вы его платите – тем выше будет ваша пенсия после достижения пенсионного возраста,

– отмечают в Минсоцполитики.

Что будет способствовать увеличению пенсии:

Официальное трудоустройство;

Повышение квалификации или переквалификация, что позволяет увеличить официальный доход;

Добровольная уплата страховых взносов (размер которых можно определять самостоятельно);

Увеличение страхового стажа (дополнительные 5 лет стажа могут добавить до 30% к вашей пенсии).

К слову! В апреле 2025 года в Украине будет проведен перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, которые имеют 24 месяца страхового стажа или работали два года после последнего перерасчета.