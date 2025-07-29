Некоторые работодатели могут сократить или уволить работника после того, как он достиг пенсионного возраста. Однако не каждый такой случай законен.

Можно ли уволить пенсионера?

Пенсионный возраст становится барьером как для работодателей, так и для работников, сообщает 24 Канал со ссылкой на портал бесплатной юридической помощи.

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В соответствии с Кодексом законов о труде, запрещается дискриминация работников по возрасту. Также не предусмотрены особенности увольнения работников, достигших пенсионного возраста. Поэтому уволить пенсионера без причины нельзя.

За что законно можно уволить пенсионера?

Закон не запрещает работодателю уволить такого работника по общим основаниям, предусмотренными в Кодексе законов о труде. Это может быть:

прекращение существования компании, ее реорганизация, банкротство и т. п;

сокращение штата;

невыполнение своих обязанностей;

неподобающее поведение (прогулы, работа в нетрезвом состоянии, хищение имущества компании, аморальные действия и т.д.);

недостаток квалификации сотрудника;

восстановление в должности человека, который ранее занимал этот пост.

Также в период действия военного положения нельзя уволить пенсионера по инициативе работодателя в период его временной нетрудоспособности или во время пребывания работника в отпуске.

Тогда дата увольнения определяется как первый рабочий день, наступающий после дня окончания временной нетрудоспособности, указанного в соответствующем документе, или как первый рабочий день после окончания отпуска.