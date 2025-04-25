МВФ обновил прогноз по населению Украины с учетом окончания войны
- МВФ прогнозирует численность населения Украины в 2025 году на уровне 32,9 миллиона человек, с ожиданием роста до 33,4 миллиона в 2026 году и стабилизации на уровне 34,0 миллиона в 2027–2029 годах.
- Прогноз базируется на предположении окончания войны в 2025 году, что повлечет частичное возвращение беженцев, хотя значительная часть может не вернуться.
Международный валютный фонд обновил свой прогноз по численности населения Украины до 2030 года. Прогноз делали с учетом ожидания, что война закончится в 2025 году.
Как изменится численность населения Украины
Согласно апрельскому отчету World Economic Outlook за 2025 год, численность населения Украины в 2025 году прогнозируется на уровне 32,9 миллиона человек, передает 24 Канал.
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Обновленная численность населения меньше предыдущего прогноза в 33,0 миллиона.
- в 2026 году ожидается рост до 33,4 миллиона человек;
- в 2027–2029 годах – стабилизация на уровне 34,0 миллиона;
- к 2030 году население может уменьшиться до 33,9 миллиона человек.
Этот прогноз базируется на предположении, что активная фаза войны России против Украины завершится в конце 2025 года, что приведет к частичному возвращению беженцев.
Заметьте! Значительная часть украинских беженцев, вероятно, не вернется в страну, что повлияет на демографическую ситуацию.