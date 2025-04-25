Руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов в эфире 24 Канала объяснил, что они предусматривают, отметив, что необходимо в дальнейшем убеждать США оказывать давление на Россию, а не на Украину.

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На какие уступки может пойти Украина

Вероятно, Дональд Трамп считал, что Украина уже буквально на грани краха. Мол, осталось несколько дней, и Россия может захватить не только Киев, но и дойти почти до Львова. Но впоследствии выяснилось, что наша позиция значительно крепче, в частности благодаря поддержке европейских партнеров. Именно поэтому давить на Владимира Зеленского оказалось не так просто – и это большой плюс для нас.

Тянуть время, подчеркивать "красные линии" и говорить, что выход из кризиса лежит не в Киеве, а в Москве. Именно Россия должна согласиться, по крайней мере, на "корейский вариант",

– подчеркнул Сергей Стуканов.

Речь идет о замораживании конфликта, например, по текущей линии фронта. Но при этом должны быть выполнены 3 ключевых условия.

Во-первых, Украина должна получить серьезные гарантии безопасности, которые сделают невозможным дальнейшую агрессию со стороны России. Во-вторых, ни одна страна в мире не должна признавать оккупацию де-юре. В-третьих, не будет ограничений в отношении Вооруженных Сил Украины.

Обратите внимание! В МИД также добавили, что ни одна третья страна не имеет права наложить вето на членство в НАТО или ЕС.

Еще полгода или год назад такой вариант, возможно, выглядел бы для нас неприемлемым, ведь он фактически оставляет оккупированные территории под контролем России. Но сейчас это, вероятно, является той чертой уступок, на которую Украина может пойти.

Итак, это и есть стратегия, которой следует придерживаться. И главное – убеждать США, что они должны усиливать давление на Владимира Путина, а не на Владимира Зеленского.