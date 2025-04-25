Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг спикера МИД Георгия Тихого в пятницу, 25 апреля.

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В чем заключаются принципиальные позиции Украины

Георгий Тихий заявил, что 23 апреля в Лондоне украинская делегация донесла собственную позицию, а также услышала видение Соединенных Штатов.

Представитель МИД отметил, что Украина никогда не признает ни одну часть своей территории как российскую.

Вторая принципиальная позиция – Украина никогда не согласится на любое ограничение своей армии, оборонных возможностей, оборонной промышленности или военной помощи от партнеров.

К тому же в МИД добавили, что ни одна третья страна не имеет права наложить вето на членство в НАТО или ЕС.

Это три принципиальные позиции, которых придерживается Украина. И я могу вам сказать откровенно, что это звучало на этих и предыдущих переговорах,

– сказал Георгий Тихий.

Представитель МИД призвал украинцев ориентироваться только на официальную информацию и не реагировать эмоционально на различные "сливы" в медиа относительно тех или иных "мирных планов".

Напомним, недавно в СМИ опубликовали окончательный текст предложений США по урегулированию войны. Согласно документу, США юридически признают контроль России над Крымом и фактически – над частями Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.