Такое мнение в пятницу, 25 апреля, во время брифинга высказал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новости. LIVE".

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Зачем США говорят о выходе из переговоров

По мнению представителя, посылая соответствующие сигналы со стороны официальных лиц, Вашингтон пытается стимулировать начало мирного процесса для приближения к результату.

По его словам, МИД не получало официального дипломатического сообщения или нот по закрытым каналам о намерении Соединенных Штатов выйти из мирных переговоров.

Мы не драматизируем эти сигналы. Понимаем, что продолжается сложная работа. Верхушка айсберга – это публичные сигналы, а (ниже – 24 Канал) часть закрытой дипломатии,

– заявил он.

К слову, Дональд Трамп недавно заявил, что "Крым останется за Россией" в случае достижения мирного соглашения. По его словам, Владимир Зеленский "это понимает".