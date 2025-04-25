Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг речника МЗС Георгія Тихого в п'ятницю, 25 квітня.

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У чому полягають принципові позиції України

Георгій Тихий заявив, що 23 квітня в Лондоні українська делегація донесла власну позицію, а також почула бачення Сполучених Штатів.

Речник МЗС наголосив, що Україна ніколи не визнає жодну частину своєї території як російську.

Друга принципова позиція – Україна ніколи не погодиться на будь-яке обмеження своєї армії, оборонних спроможностей, оборонної промисловості чи військової допомоги від партнерів.

До того ж в МЗС додали, що жодна третя країна не має права накласти вето на членство в НАТО чи ЄС.

Це три принципові позиції, яких дотримується Україна. І я можу вам сказати відверто, що це лунало на цих і попередніх переговорах,

– сказав Георгій Тихий.

Речник МЗС закликав українців орієнтуватися лише на офіційну інформацію та не реагувати емоційно на різноманітні "зливи" в медіа щодо тих чи тих "мирних планів".

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ опублікували остаточний текст пропозицій США щодо врегулювання війни. Згідно з документом, США юридично визнають контроль Росії над Кримом і фактично – над частинами Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.