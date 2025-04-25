Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Які умови США пропонують Росії та Україні

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф під час зустрічі в Парижі презентував план США для врегулювання війни в Україні. Цей документ має назву "Рамки російсько-української угоди" і є остаточною пропозицією як для Росії, так і для України.

Згідно з опублікованим текстом угоди, США юридично визнають контроль Росії над Кримом і фактично – над частинами Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.