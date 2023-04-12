Выше, чем ожидалось: МВФ спрогнозировал курс гривны на 2023 год
Источник:World Economic Outlook
По прогнозу Международного валютного фонда, средний официальный курс в 2023 году составит 40,7 гривны за доллар. Это все еще ниже прогноза НБУ, который был заложен в бюджет.
Об этом свидетельствует апрельский отчет World Economic Outlook МВФ. Согласно ему номинальный ВВП Украины будет составлять в 2023 году 6050 миллиардов гривен, а долларовый ВВП — 148,7 миллиарда долларов. Что касается курса доллара, то фонд берет за основу расчета средний курс на уровне 40,7 гривны за доллар.
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МВФ прогнозирует, что реальный ВВП Украины в 2023 году составит от 1% до -3% после падения на 30,3% в 2022 году.
Также фонд ожидает, что инфляция (декабрь к декабрю) замедлится в 2023 году до 20% после 26,6% в 2022 году. По прогнозу МВФ, безработица сократится до 20,9% по сравнению с 24,5% в 2022 году.
Какие изменения прогнозирует МФВ в течение 4 лет
Программа МФВ предполагает два сценария дальнейшего развития событий: по базовому активная фаза боевых действий должна закончиться в первой половине 2024 года. По негативному сценарию активная фаза войны закончится в 2025 году. В таком случае потребуется до 139,6 миллиарда долларов внешнего финансирования.
После прекращения активных боевых действий ожидается рост ВВП в 2025-2026 годах путем увеличения инвестиций и потребления (учитывая постепенное возвращение мигрантов). В то же время инфляция вернется к довоенной цели в 5±1% только в 2027 году.
Что касается негативного сценария, Украина может пережить еще два года сокращения ВВП: на 10% в 2023 и на 2% в 2024 году. Также речь идет об ускорении инфляции и дисбалансах на валютном рынке. Кроме того, активные боевые действия будут мешать возвращению мигрантов. Это окажет негативное влияние на потребительский спрос и инвестиционный климат.