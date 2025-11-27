Налог на Temu и искоренение "ФЛП вместо найма": чего требуют у Украины в обмен на деньги МВФ

В ближайшие 4 года Украина может получить 8,1 миллиарда долларов от Международного валютного фонда. Средства предоставят в обмен на продолжение реформ и закрытие лазеек в налогообложении, например схемы с трудоустройством через ФЛП, отсутствие налогов на товары из китайских маркетплейсов и продажи через цифровые платформы.

Какую пользу Украине принесет сотрудничество с МВФ?

Украина договорилась с МВФ о новой программе финансовой поддержки, которая требует усиления работы над детенизацией экономики. Экономист Олег Гетман в комментарии для 24 Канала рассказал, что это сотрудничество принесет пользу государству и содержит ряд важных моментов.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Абсолютное большинство пунктов программы МВФ полезная, положительная и реально сделает большую пользу для нашей страны. Они заставляют делать то, что определенные представители власти делать не хотят. Например, отменить льготы на китайские посылки, которые искажают конкуренцию и убивают украинского производителя, цифровые платформы, независимость НАБУ и САП.

МВФ и власти Украины достигли соглашения на уровне персонала по новой программе на 8,1 миллиарда долларов США. Ее реализуют в рамках Механизма расширенного финансирования (The Extended Fund Facility). В дальнейшем программу будет рассматривать Совет директоров МВФ, который и примет окончательное решение.

Основой программы должен стать комплекс мер по поддержке макроэкономической стабильности страны, борьбы с коррупцией, улучшения управления и тому подобное.

Экономист Олег Гетман говорит, что важность сотрудничества с МВФ заключается в том, что на него ориентируются международные доноры, которые могут оказывать финансовую поддержку Украине.

МВФ – это маяк. На него ориентируются другие огромные грантодатели, что страна в адеквате, выполняет условия качественной и профессиональной программы МВФ, и можно ей еще дать средства. К этим восьми миллиардам добавится еще 40 – 60 миллиардов от Всемирного банка, от европейцев – по программе Ukraine Facility, от других международных организаций и стран, которые ориентируются на то, выполняем ли мы меморандум с МВФ,

– говорит эксперт.

Что должна выполнить Украина в обмен на деньги от МВФ?

Из обнародованного пресс-релиза Международного валютного фонда известно, что в рамках сотрудничества Украина должна приложить усилия для избежания неэффективных расходов или новых налоговых льгот.

В то же время государство должно сохранять независимые антикоррупционные институты и продолжать реформу налоговой и таможенной служб. Также от Украины ожидают усиления борьбы с неформальной экономической деятельностью, которая не облагается налогом.

Обратите внимание! Власти Украины обязуются работать над мобилизацией внутренних доходов, которые вместе с донорским финансированием нужны для обеспечения устойчивости долга, то есть способности государства выполнять свои долговые обязательства.

Ключевые известные пока требования МВФ предусматривают усиление работы над:

предотвращением избежания налогов или уклонения от них;

расширением налоговой базы, в частности путем налогообложения продаж через цифровые платформы – так называемый налог на Uklon и Glovo;

закрытием таможенных лазеек для импорта товаров – налог на посылки с китайских маркетплейсов, например Temu и AliExpress, чья стоимость не превышает 150 евро;

отменой льгот для регистрации плательщика НДС;

усилением конкуренции в государственных закупках;

устранением лазеек в действующем трудовом кодексе – ликвидации схемы "ФЛП вместо найма".

Экономист Олег Гетман оценивает большинство пунктов программы как положительные, однако отмечает риски от одного из них. Речь идет об отмене льгот для регистрации плательщика НДС.

По мнению эксперта, такая мера может нанести вред мелким предпринимателям на упрощенной системе налогообложения. Эксперт говорит, что детализированный документ с программой МВФ прояснит ситуацию и даст понимание направления дальнейшего диалога со стейкхолдерами по этому пункту.

Какое беспокойство МВФ имеет в отношении Украины?