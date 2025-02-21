Впервые с 1991 года: ЕС передаст Молдове почти 2 миллиарда евро
ЕС принял решение о передаче Молдове 1,9 миллиарда евро. Эти средства будут поступать в течение 2025 –2027 годов.
На что будут потрачены эти деньги
Европейский парламент и Совет ЕС приняли решение о создании Фонда реформ и роста для Молдовы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Еврокомиссию.
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Обратите внимание! Этот пакет помощи от ЕС – крупнейший с момента обретения Молдовой независимости.
Евросоюз будет финансировать сектора, имеющие сверхважное значение для экономического роста Молдовы и ее интеграции в единый рынок ЕС. Речь идет о:
- энергетических субсидиях;
- строительстве новых линий электропередач (Молдову планируют соединить с электросетью ЕС);
- строительстве новых дорог, мостов и железнодорожной инфраструктуры;
- поддержке молдавских предпринимателей;
- строительстве новых больниц в Кагуле и Бельцах;
- интеграции Молдовы в зону роуминга ЕС и так далее.
Эта поддержка должна дополнить Комплексную стратегию энергетической независимости и устойчивости Молдовы.
Напомним! 4 февраля было объявлено о двухлетней Комплексной стратегии энергетической независимости и устойчивости Молдовы. Цель этой программы – избавить молдавский энергетический рынок от зависимости от российских поставок. Стратегию планируют реализовать до конца 2026 года.