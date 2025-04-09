Кабмин выделил более 100 миллионов на консультации по соглашению о недрах с США

Кабмин принял решение немедленно привлечь консультантов для подготовки проекта соглашения о недрах. Речь идет о договоре, который Украина должна подписать с США.

На что Кабмин выделил более 100 миллионов из резервного фонда бюджета

Всего на консультации было выделено 113 миллионов долларов США, сообщает 24 Канал со ссылкой на Кабмин.

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Для заключения Соглашения о создании Инвестиционного фонда восстановления выделить 113 005 тысяч гривен из резервного фонда государственного бюджета на осуществление мероприятий, связанных с предоставлением консультационных услуг для подготовки проекта указанного Соглашения,

– сообщает Кабмин.

Средства будут распределяться в таких долях:

Минэкономики получит – 59 миллионов гривен;

Минюст – 54 миллиона гривен.

Минюст и Минэкономики должны до 15 апреля привлечь консультантов, которые имеют опыт предоставления Кабмину консультативных услуг относительно управления госдолгом и осуществления государственных внешних заимствований.

Также должны быть привлечены и другие специалисты. Министерства должны найти консультантов, принадлежащих к ведущим международным юридическим компаниям до того как начнется подготовка переговорных позиций Украины относительно создания Инвестиционного фонда восстановления.