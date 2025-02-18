Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение премьера Дениса Шмыгаля в телеграме. Укрытие является необходимым элементом для введения очного обучения.

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Правительство выделило еще сотни миллионов на укрытия в школах

Средства поступят в семь регионов и 18 общин. Правительство ожидает их эффективного использования.

Всего на 2025 год Правительство выделило 6,2 миллиарда гривен на возведение безопасных учебных пространств,

– сообщил глава Кабмина.

Кроме того, реализуют работы за прошлогодние дотации и субвенции объемом 7,5 миллиарда гривен.

Вместе это позволит построить более 200 укрытий,

– уточнил премьер.

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