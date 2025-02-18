Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение премьера Дениса Шмыгаля в телеграме. Укрытие является необходимым элементом для введения очного обучения.
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Правительство выделило еще сотни миллионов на укрытия в школах
Средства поступят в семь регионов и 18 общин. Правительство ожидает их эффективного использования.
Всего на 2025 год Правительство выделило 6,2 миллиарда гривен на возведение безопасных учебных пространств,
– сообщил глава Кабмина.
Кроме того, реализуют работы за прошлогодние дотации и субвенции объемом 7,5 миллиарда гривен.
Вместе это позволит построить более 200 укрытий,
– уточнил премьер.
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Сколько школ имеют укрытия
- В Министерстве образования и науки Украины 24 Каналу сообщили, что по состоянию на конец 2024 года 73,78% участников образовательного процесса обеспечены укрытиями.
- С 12 251 школы 9 183 имеют собственное укрытие, 3 668 арендуют, а 997 пользуются чужими помещениями без аренды.
- Однако эти данные не дают полной картины, ведь некоторые заведения комбинируют различные формы защиты.
- В МОН признают, что ситуация неравномерна: в одних регионах укрытия есть почти во всех школах, в других – критический дефицит.
- Однако до конца 2025 года планируют построить еще 119 противорадиационных укрытий за государственный счет.