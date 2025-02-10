Говорить о важности укрытий для украинцев сегодня – это как объяснять, почему человек ищет крышу во время ливня. За почти три года полномасштабной войны эти пространства стали символом безопасности. Их необходимость признают даже те, кто игнорирует сирены, что уж говорить о людях, которые немного больше заботятся о собственной защите.

Удивляет то, что, хотя российская агрессия началась еще в 2014 году из Крыма и Востока, длительное время почти никто не говорил об угрозе для других городов Украины. Потребность создавать островки безопасности для гражданского населения во время боевых действий появилась только тогда, когда угроза стала неотвратимой реальностью.

В проекте "Бюджеты войны" 24 Канал рассказывает о том, что стало для нас критически важным или приобрело особое значение после 24 февраля 2022 года. Мы анализируем статистику, оперируем бюджетными расходами и делимся историями, мимо которых трудно пройти. Этот материал посвящен укрытиям, в частности тому, как их оснащают в школах.

Мы исследовали большие массивы данных о тендерных закупках на Prozorro и пообщались с представителями Министерства образования и науки. Далее – выводы.

Когда и как мы изменили приоритеты

Согласно данным Prozorro, за период с 2016 по 2021 год Украина потратила на укрытие почти столько же средств, сколько только за один 2022 год, когда Россия начала массированные атаки ракетами и дронами по многим городам страны. Если до Великой войны на укрытие было направлено около 250 миллионов гривен, то только в 2022 году эта сумма достигла 2,6 миллиарда гривен.

Всего с начала полномасштабного вторжения и по состоянию на конец 2024 года государство объявило 49 тысяч тендеров на общую сумму 30 миллиардов гривен. Наибольшие объемы закупок приходятся на 2023 и 2024 годы. Однако статистика за первый месяц 2025 года показывает, что темпы строительства не снижаются.

Из 49 тысяч объявленных тендеров 47 235 прошли успешно. Пока что оставим за скобками вопрос скандалов, завышенных цен и журналистских расследований – факт остается фактом: эти тендеры были завершены с подписанием договоров. Остальные 1 814 тендеров не состоялись по разным причинам или были отменены, еще 42 процедуры находятся в процессе по состоянию на начало 2025 года.

Успешность закупок составляет около 96%, то есть на каждый неуспешный тендер приходится примерно 26 завершенных.

Отдельно отметим, что процент лотов с одним участником колоссально высокий – 95%, то есть большая часть тендеров была не конкурентной, что, в принципе, является разрешенным во время современных реалий военного положения. Однако это все равно проблема, на которой мы акцентируем из материала в материал, поскольку считаем, что возвращение к конкурентных торгов является неизбежным.

Какие регионы тратят больше всего

Киевская область и столица лидируют в расходах на строительство укрытий. Согласно Prozorro, Киев потратил более 5,4 миллиарда гривен, Киевская область – 4,2 миллиарда гривен. Это более четверти всех расходов по стране. Столица находится под постоянной угрозой атак, поэтому приоритет понятен.

Днепропетровская (2,3 миллиарда гривен), Одесская (2,07 миллиарда гривен) и Харьковская (1,87 миллиарда гривен) области занимают следующие места. Область возле фронта или в тылу – разницы нет, угроза везде. В Харькове и Днепре укрытие – это вопрос выживания, Одесса – важный транспортный узел и порт.

Запорожская область потратила 1,65 миллиарда гривен на укрытие, Херсонская – 1,42 миллиарда, Сумская – 1,05 миллиарда, Полтавская – 1,09 миллиарда. Отметим, что Полтавщина хоть и тыловой регион, но и его опасность не обходит.

Наименьшие расходы в Луганской области – всего 192 тысячи гривен, согласно нашему анализу данных на Prozorro. Объяснение простое: большинство территорий оккупированы и проведение тендеров там невозможно. Закарпатская область потратила 123,8 миллиона гривен – самый низкий показатель среди отдаленных от фронта регионов.

Цифры показывают очевидное: независимо от расположения, регионы вынуждены инвестировать в безопасность. Это соревнование, в котором лучше не пасти задних, ведь это будет означать подвергать опасности жизни сотен и тысяч людей.

В безопасности ли наши дети: ситуация в школах

До этого речь шла в целом об укрытии, теперь остановимся на том, что происходит в школах. Безопасность детей должна быть приоритетом, и как бы печально это не звучало, следующие поколения украинцев должны вырастать с четким осознанием того, что и кто им угрожает, а также как этой угрозе противостоять, не пренебрегая собственной безопасностью.

В Министерстве образования и науки в комментарии для 24 Канала сообщили, что по состоянию на конец 2024 года 73,78% участников образовательного процесса обеспечены укрытиями. Из 12 251 школы 9 183 имеют собственное укрытие, 3 668 арендуют, а 997 пользуются чужими помещениями без аренды. Однако эти данные не дают полной картины, ведь некоторые заведения комбинируют различные формы защиты.

В МОН признают, что ситуация неравномерна: в одних регионах укрытия есть почти во всех школах, в других наблюдается критический дефицит. Однако процесс не стоит на месте – до конца 2025 года планируют построить еще 119 противорадиационных укрытий за государственный счет.

В то же время среди всех этих цифр и громких заявлений возникает очень логичный вопрос: что делать учебным заведениям, которые до сих пор не имеют надлежащей защиты?

Для школ, которые не имеют надлежащих укрытий, МОН предлагает подаваться на цифровую платформу DREAM для получения донорского финансирования или государственной субвенции. С 2025 года действует комплексная политика "Школа офлайн", предусматривающая инвестиции не только в укрытия, но и в школьные автобусы, противопожарную защиту и металлодетекторы.

Государство продолжает инвестировать в укрытие в этом году, выделив на это 6,2 миллиарда гривен. Кроме того, на школьные автобусы предусмотрено 1,6 миллиарда гривен. Новая субвенция на противопожарную защиту составляет 500 миллионов гривен, а на металлодетекторы – 200 миллионов,

– говорят в МОН.

По словам чиновников, ключевой акцент – на комплексной модели безопасности. Как отметили в ведомстве, запущен экспериментальный проект с привлечением Службы образовательной безопасности, где инспекторы полиции закреплены за школами для проведения тренингов и реагирования на инциденты. Более 1 250 инспекторов уже работают в школах, еще 380 проходят обучение.

В общем видно усилия чиновников инвестировать в школьную безопасность. Показатель обеспечения укрытиями более 73% участников образовательного процесса является довольно высоким, хотя, очевидно, спокойно можно будет выдохнуть только тогда, когда каждый ребенок будет в безопасности.

Что стоит делать детям в школе во время воздушной тревоги / Алгоритм действий от МОН

О вечном: деньги, скандалы и коррупция

Практика показывает, что там, где деньги, – там скандалы. К сожалению, даже такой чувствительный вопрос как оснащение укрытий может сопровождаться завышенными ценами, подозрительными подрядчиками или покупкой барабанов.

Кажется, что это было в прошлой жизни, однако не так уж и на самом деле давно, в начале лета 2023, глава комиссии по проверке использования бюджетных средств для обустройства укрытий Леонид Емец заявил, что в укрытие Днепровского района Киева закупили электрических овощерезок на 130 тысяч гривен. Также, по словам чиновника, был объявлен тендер на покупку модных электрических сковородок, которые стоят 720 тысяч гривен за одну штуку.

Но все же апофеозом в этой истории стали барабаны.

Если вы думаете, что сковородка за 720 тысяч это предел, то как вам 300 кожаных барабанов в укрытие?! За 890 000 гривен. И снова РГА Днепровского района. Еще раз. В укрытие. Барабаны. 300. На почти 1 миллион гривен,

– говорилось в сообщении.

Закончилась эта история после общественной огласки достаточно хорошо. В конце концов Днепровская РГА в Киеве объявила, что досрочно расторгла договор на закупку – средства, за которые должны были приобрести музыкальные инструменты, остались в бюджете столицы.

Можно было бы подумать, что только столица – место для главных "бюджетных подвигов", однако – нет. В Высокополье Херсонской области заказали строительство укрытия на территории школы за более 80 миллионов гривен, хотя ранее уже было выделено более 130 гривен на реконструкцию этой школы с укрытием. Журналисты Bihus.Info установили, что победителем тендера стала компания "Автоинтерстрой", связанная с заместителем председателя Херсонской ОГА Антоном Самойленко.

Кроме того, в поселке Великая Александровка Херсонской области без проведения аукциона был заключен договор на строительство стоимостью более 150 миллионов гривен с компанией "Укрбуд-Проект-Реконструкция". Директора этой фирмы оценивают в хищении бюджетных средств, а отец владельца имеет судимость за государственную измену, согласно материалу Центра публичных расследований.

Расследовали "дивные-чудеса" во время строительства укрытий и журналисты 24 Канала. Несколько месяцев назад мы выпустили материал, в котором рассказывали, как Центр обслуживания подразделений МВД объявил ремонтных тендеров на более 20 миллионов гривен, среди которых было – обустройство укрытий. Все подряды получила "Максима Буд", хотя и предлагала всегда самую высокую цену. Предложения конкурентов отклоняли из-за "формальности", а на несоответствия в "Максима Буд" в МВД, вероятно, смотрели сквозь пальцы.

Можно еще много говорить о скандалах, связанных со строительством укрытий, но хочется очевидно одного – чтобы они были редкостью и неожиданностью, а не приемлемой закономерностью. Вместе с тем важно понимать, что надежные и не очень укрытия – это то, что останется с нами после этой войны. Конечно, не хочется, чтобы они когда-нибудь кому-то были нужны, но реальность доказывает – лучше просчитывать абсолютно все сценарии развития событий.

О методологии. Журналисты 24 Канала проводили анализ, приведенный в материале, с помощью инструмента BI.Prozorro. Поэтому все упомянутые в публикации цифры касаются исключительно данных, размещенных на платформе Prozorro. Отбор тендеров осуществлялся по ключевому слову "укрытие". Охватываемый период: с 24.02.2022 по 31.12.2024