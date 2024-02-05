Роскошь вместо отчаяния: почему поколение Z нерационально тратит деньги
Источник:Блумберг
Поколение Z предпочитает покупку роскошной одежды и обуви, вместо накопления денег для долгосрочных целей, Причина этому - экономическое отчаяние.
Молодежь испытывает экономическое отчаяние
Сейчас среди молодежи прослеживается тенденция к расходованию средств на предметы роскоши, а не долговременное их накопление. Это связано с тем, что поколение Z считает свое финансовое будущее обреченным.
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Достижение финансовых целей, вроде покупки собственного жилья, значительно усложнились из-за:
- роста стоимости жизни;
- изменения на рынке труда;
- общественно-политической нестабильности.
Профессор экономики Гамильтонского колледжа в Клинтоне Стивен Ву объяснил, что люди испытывают большую зависимость от внешних факторов и поэтому у них меньше шансов сэкономить. Такие чувства фатализма и неумение экономить появились у людей после кризиса 2008 года и пандемии коронавируса.
Молодежь чаще и дольше остается жить с родителями, которые помогают им с большими покупками и базовыми потребностями. Вместо этого они показывают в соцсетях дорогую еду, путешествия и дизайнерские вещи.