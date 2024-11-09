Украинцев предупредили: из-за этого вам придется платить за чужие задолженности
Есть случаи, когда украинцам приходится платить за чужие долги. В частности, так бывает после приобретения недвижимости.
Почему вам начисляют "старые" долги за газ
Перед приобретением жилья на вторичном рынке недвижимости необходимо убедиться, что у предыдущего владельца нет долгов за коммуналку. Если задолженности присутствуют, то они могут перейти к новому собственнику вместе с покупкой, сообщает 24 Канал со ссылкой на "ГазПравду".
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Обратите внимание! В договоре купли-продажи должно указываться, что новый владелец жилья не имеет обязательств, относительно уплаты долгов.
После покупки недвижимости новому владельцу нужно на себя переоформить личный счет у поставщика ЖКУ. Для этого необходимо обратиться в обслуживающую компанию и подать следующие документы:
- паспорт;
- распечатанные фото счетчика;
- РНОКПП;
- технический паспорт имущества;
- подтверждение права собственности на недвижимость;
- справка из ЦНАП с перечнем членов семьи.
Обратите внимание! Если нет счетчика, нужно предоставить выписку из реестра прав на недвижимое имущество.