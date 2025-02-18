Куда большинство украинцев потратило "тысячу Зеленского" деньги из Нацкешбека
Значительное количество украинцев получили помощь по программе "Зимняя еПоддержка". Также многие граждане частично возвращают себе средства за покупки через "Национальный кэшбек"
На что большинство украинцев тратит деньги с Нацкешбека
Всего по программам "Зимняя еПидтрымка" и "Национальный кэшбек" было выплачено 9,6 миллиарда гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минэкономики.
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Украинцы уже успели потратить 6,7 миллиарда гривен. Наибольшие расходы были на коммуналку – 3,8 миллиарда гривен – 56% от общей суммы.
Также значительные средства были потрачены на:
- мобильную связь и другие телекоммуникационные услуги – 1,4 миллиарда гривен;
- кафе и рестораны – 386 миллионов гривен;
- лекарства – 189 миллионов гривен;
- компьютерные услуги – 187 миллионов гривен;
- благотворительность – 177 миллионов гривен;
- на книги (на другую печатную продукцию) – 147 миллионов гривен;
- транспортные перевозки – 90 миллионов гривен и так далее.
Обратите внимание! Согласно статистическим данным, по состоянию на 17 февраля, 12 миллионов украинцев подали заявку на оформление "тысячи Зеленского".