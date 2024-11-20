Украина получит новый кредит от Всемирного банка: на что будут потрачены эти деньги

Кабмин поддержал привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития. В общем Украина должна получить 662 миллиона долларов.

На что будет потрачен кредит от Всемирного банка

Средства необходимы для того, чтобы финансировать программы социальной защиты, сообщает 24 Канал со ссылкой на Тараса Мельничука.

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Тарас Мельничук Постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Украины Признано целесообразным привлечение займа от Международного банка реконструкции и развития в качестве дополнительного финансирования для реализации проекта "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности (INSPIRE)" в размере 662 миллионов долларов.

Мельничук объяснил, что эти средства будут направляться на: